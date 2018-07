Stralsund: Erneut Hakenkreuz-Schmierereien

von svz.de

31. Juli 2018, 14:49 Uhr

In der Zeit von Montag ca. 14:00 Uhr und dem heutigen Dienstag ca. 08:00 Uhr ist es in der Stralsunder Vogelsangstraße durch einen oder mehrere unbekannte Täter erneut zu Hakenkreuz-Schmierereien gekommen. Dabei wurden mit schwarzer Farbe an Hauswänden und Eingangstüren Hakenkreuze aufgetragen, die bis zu 1,10 Meter mal 1,10 Meter groß sind. Zudem befand sich u.a. an einer Tür der Schriftzug "Tod den Niggern". Der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Der Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Anklam ermittelt. Ein Zusammenhang mit den Schmierereien vom vergangenen Wochenende im Stralsunder Skaterpark, der sich ebenfalls in der Vogelsangstraße befindet, wird geprüft.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich an die Einsatzleitstelle Neubrandenburg unter 0395/5582-2224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.