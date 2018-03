Stralsund: Junge Frau durch Angreifer verletzt

von svz.de

11. März 2018, 09:55 Uhr

Am Sonnabend um 15.27 Uhr wurde die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg darüber informiert, dass es im Stadtwald von Stralsund zu einem körperlichen Übergriff auf eine 33-jährige Stralsunderin gekommen ist. Nach derzeitigem Kenntnisstand griff ein 20-jähriger Mann die junge Frau an und verletzte sie mit einem Messer. Die 33-Jährige wurde mit schweren, jedoch nicht lebensbedrohlichen Verletzungen ins Klinikum Stralsund eingeliefert. Der 20-Jährige konnte noch am Tatort vorläufig festgenommen werden. Der Kriminaldauerdienst aus Stralsund führte vor Ort die Ermittlungen und war zur Spurensuche eingesetzt.

Die Ermittlungen dauern gegenwärtig an.