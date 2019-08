Stralsund: Politisch motivierte Sachbeschädigung

von Polizeipräsidium Neubrandenburg

28. August 2019, 12:52 Uhr

Gegen 2:00 Uhr in der Nacht (28.08.19) informierte ein Autofahrer die Polizei in Stralsund darüber, dass er durch frische Farbe auf einer Fahrbahn gefahren sei und dadurch sein VW Golf beschädigt wurde.

Die Beamten begaben sich zum Ereignisort in der Rostocker Chaussee und stellten fest, dass bisher unbekannte Tatverdächtige die Fahrbahn großflächig verunreinigt hatten. Auf einer Fläche von 9 x 3 Metern wurde mittels weißer Farbe der Schriftzug "A 161" aufgetragen. Dabei wurde das "A" als typisches Antifa-Zeichen gestaltet. Die Ziffern, welche mit schwarzer Sprühfarbe umrandet waren, stehen in der linken Szene für die jeweiligen Buchstaben des Alphabets und ebenfalls für Antifa. Darüber hinaus wurde eine Warntafel am Fahrbahnrand mit den Zahlen 161 beschmiert. Durch die frische Farbe wurde das Fahrzeug beschmutzt/ beschädigt.

Der Schaden wurde auf etwa 50 EUR geschätzt. Die Schmiererei auf der Fahrbahn wurde von einer durch die Polizei verständigten Firma noch in der Nacht beseitigt. Die Kosten belaufen sich auf etwa 500 EUR.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Anklam ist eingebunden. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich an die Einsatzleitstelle Neubrandenburg unter 0395/5582-2224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.