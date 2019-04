Torgelow: Arbeitsunfall mit tödlichem Ausgang

von Polizeipräsidium Neubrandenburg

09. April 2019, 18:01 Uhr

Am 09.04.2019 gegen 16:20 Uhr kam es in der Ukraner Straße in 17358 Torgelow auf dem Gelände der Firma B & K Torgelow zu einem folgenschweren Arbeitsunfall. Der 43-jährige Fahrer eines Gabelstaplers wollte zusammen mit dem Fahrer eines weiteren Gabelstaplers auf dem Betriebsgelände ein mehrere Meter langes und sehr schweres Stahlrohr in eine Werkhalle transportieren. Aus bisher ungeklärter Ursache stürzte bei diesem Vorgang der von dem 43-Jährigen genutzten Gabelstapler um. Beim Umsturz des Gabelstaplers versuchte der 43-Jährige der Unfallsituation zu entgehen, in dem er vom Gabelstapler sprang. Hierbei wurde er aber unglücklicher Weise vom Dach des Gabelstaplers am Kopf getroffen.

Dabei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er an diesen noch an der Unfallstelle verstarb. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.