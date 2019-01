Torgelow: Autofahrer bei Wildunfall schwer verletzt

von Dierk Bullerdieck

03. Januar 2019, 06:37 Uhr

Ein Autofahrer ist bei einem Wildunfall zwischen Torgelow und Heinrichsruh im Landkreis Vorpommern-Greifswald schwer verletzt worden. Der 23-Jährige wollte auf einer Landstraße einem Wildtier ausweichen, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Dabei geriet das Auto in einen Straßengraben und überschlug sich. Rettungskräfte brachten den Mann am Mittwoch in ein Krankenhaus. Um was für ein Tier es sich handelte, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.