Torgelow: Einbruch in eine Gaststätte

von svz.de

26. Februar 2019, 14:41 Uhr

Am Montag (25.02.2019) in der Zeit von 0:00 Uhr bis zum frühen Morgen drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in die Räumlichkeiten einer Gaststätte in der Ueckermünder Straße in Torgelow ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde u. a. Getränke und Lebensmittel sowie Bargeld entwendet. Der Gesamtschaden wird auf circa 5.000 Euro geschätzt. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls wurde eingeleitet.

Der Kriminaldauerdienst der Polizeiinspektion Anklam führte vor Ort die Ermittlungen und war zur Spurensuche eingesetzt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Anklam unter 03971 251-2224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.