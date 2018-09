Torgelow: Kassiererin vereitelt Betrug

von svz.de

07. September 2018, 11:23 Uhr

Am Mittwoch erhielt ein 73-Jähriger in Torgelow den Anruf einer Frau, die ihm herzlich zu einem Lottogewinn gratulierte. Schon am nächsten Tag würde der Gewinn von 49 000 Euro zu ihm gebracht werden. Ein Transporter würde vor seiner Tür halten und zwei Polizisten würden das viele Geld bewachen und ihm persönlich übergeben, so die Frau am Telefon.

Gestern nun erhielt der Senior einen Anruf, dass das Geld bereits unterwegs sei, er jedoch Gutscheinkarten in Höhe von 900 Euro erwerben müsse, um die Transportkosten abzudecken. Ihm wurde erklärt, was diese Karten sind und wo diese zu erwerben seien.

Der Mann machte sich unverzüglich auf den Weg in einen Supermarkt. Hier kaufte er Karten im Wert von 350 Euro. Anschließend begab er sich in einen Drogeriemarkt in der Friedrichstraße und wollte Steam-Gutschein-Karten im Wert von 400 Euro erwerben.

Die 39-jährige Kassiererin wurde misstrauisch und hinterfragte den Einkauf. Als ihr der angebliche Lottogewinn geschildert wurde, erkannte sie den Betrug und ließ die Polizei informieren. Damit bewahrte sie den Mann vor finanziellem Schaden, denn auch die zuvor erworbenen Karten waren noch nicht aktiviert worden.