von Taylan Gökalp

09. April 2020, 07:00 Uhr

Ein 2000 Quadratmeter großes Waldstück ist in Torgelow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) in Brand geraten. Das Feuer habe sich am Mittwochabend jedoch nur am Boden ausgebreitet, teilte die Feuerwehr am Donnerstagmorgen mit. Die Ursache war zunächst unklar. Die 38 Feuerwehrleute konnten den Brand nach etwa einer Stunde löschen.