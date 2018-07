Überfall auf Imbiss-Besitzer in Greifswald

von svz.de

30. Juli 2018, 07:45 Uhr

Am 29.07.2018 gegen 10:45 Uhr kam es in der Gützkower Straße in 17489 Greifswald im dortigen Döner-Imbiss zu einem Überfall. Die drei Tatverdächtigen, zwei Männer und eine Frau im Alter von 35, 40 und 41 Jahren, betraten den Imbiss und forderten von dem 54-jährigen Geschäftsführer die Herausgabe von 10.000,-EUR. Als dieser sagte, dass er so viel Geld nicht hätte, hielten ihn zwei der Tatverdächtigen fest und der Dritte schlug mit einem Besenstiel auf den Geschädigten ein.

Dem Geschädigten gelang es sich loszureißen und nach seinem Dönermesser zu greifen. Als dies die Täter sahen flohen sie aus dem Imbiss. Dort konnten sie durch die hinzugerufene Polizei festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Hintergrund für die Tat ist, dass der Geschädigte eine Beziehung mit der Schwester der Tatverdächtigen hatte. Diese Beziehung ging auseinander. Seitdem fordern die Tatverdächtigen, dass der Geschädigte die Beziehung wieder aufnimmt oder ihnen 10.000,-EUR zahlt. Gegen die Täter wurde Anzeige wegen räuberischer Erpressung erstattet.