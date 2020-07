Ückeritz: Einbrecher stehlen Schirme von Kite-Surfern

von Winfried Wagner/dpa

28. Juli 2020, 21:07 Uhr

Diebe haben bei einem Einbruch in einer Segel- und Surfschule auf der Insel Usedom in Vorpommern eine größere Menge sogenannter Kite-Schirme gestohlen. Der Einbruch ereignete sich in der Nacht zu Dienstag im Ostseebad Ückeritz, wie die Polizei mitteilte. Insgesamt wurden Teile von Segel- und Surfausrüstungen sowie Bargeld im Wert von rund 15 000 Euro gestohlen. Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen und überwacht auch einschlägige Internetportale, wo mit solchen Ausrüstungsgegenständen gehandelt wird. Kite-Schirme fangen den Wind beim Kite-Surfen ein und sorgen so für größere Geschwindigkeiten bei diesem Freizeitsport auf dem Wasser.