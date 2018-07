Verkehrsunfall in Warnemünde

von svz.de

26. Juli 2018, 21:50 Uhr

Am 26.07.2018, gegen 17:45 Uhr, kam es im Seebad Warnemünde in der Parkstraße Höhe des Sportplatzes zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 43-jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem PKW Seat Ibiza die Parkstraße in Richtung Diedrichshagen. Auf Höhe des Sportplatzes betrat plötzlich ein 8-jähriger Junge zwischen parkenden Fahrzeugen die Fahrbahn. Eine Kollision konnte nicht mehr verhindert werden. Bei dem Unfall wurde der Junge schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt. Er kam zur weiteren Behandlung in ein Rostocker Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand nur leichter Sachschaden. Zur Unfallaufnahme wurde ein Sachverständiger der DEKRA eingesetzt. Während der Unfallaufnahme kam es zu massiven Stauerscheinungen in Warnemünde.