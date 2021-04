Versuchte Brandstiftung mit Molotowcocktail in Strasburg

Ein Unbekannter hat erfolglos versucht, ein Auto mit einem Molotowcocktail in Brand zu stecken - wenig später brannte in der Nähe ein anderer Wagen dann tatsächlich. Wie die Polizei mitteilte, kam es am späten Dienstagabend zu der versuchten Brandstiftung in Strasburg (Uckermark) (Landkreis Vorpommern-Greifswald). Demnach verfehlte der Täter das erste ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.