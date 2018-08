von svz.de

05. August 2018, 10:15 Uhr

Der am 03.08.2018 gegen 13:45 Uhr auf dem Flugplatz in Vielist abgestürzte Gleitschirmflieger erlag in der Nacht vom 04.08.2018 zum 05.08.2018 im Krankenhaus Rostock seinen schweren Verletzungen.

