Völschow: Schwerlast-Lkw verunglückt - alte B 96 gesperrt

von svz.de

erstellt am 30.Okt.2017 | 07:39 Uhr

Ein mehr als 50 Meter langer Schwerlast-Lkw ist auf der ehemaligen Bundesstraße 96 in Völschow (Kreis Vorpommern-Greifswald) verunglückt. Der hintere Teil des Sattelaufliegers liege im Straßengraben und könne nur mit schwerer Technik geborgen werden, sagte eine Polizeisprecherin am Montag in Neubrandenburg. Das werde länger dauern. Die Straße ist seit Sonntagabend komplett gesperrt.

Nach ersten Ermittlungen hat der 130 Tonnen schwere Schwerlasttransporter riesige Teile einer Windkraftanlage geladen.

Der 49-jährige Fahrer soll in einer engen Kurve die Kontrolle über das schwere Fahrzeug verloren haben. Die Straße gilt als Ausweichstrecke zur Autobahn 20 zwischen Neubrandenburg und Jarmen.

Verletzt wurde niemand, die Höhe des Schadens ist noch unklar. In der Region gibt es mehrere Windparks.