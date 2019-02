Wagun: Toter am Straßenrand entdeckt

von svz.de

24. Februar 2019, 08:16 Uhr

In der Ortschaft Wagun hat ein Anwohner am Samstagnachmittag die Leiche eines Mannes entdeckt. Der Tote, der am Straßenrand der Ortsdurchfahrt mit seinem Fahrrad gefunden wurde, konnte bereits identifiziert werden. Demnach handelt es sich um einen 68-jährigen Mann aus der Region. Die Todesursache ist bislang noch unklar, Anzeichen für eine Fremdeinwirkung liegen derzeit nicht vor. Die Kriminalpolizei hat ein sogenanntes Todesermittlungsverfahren eingeleitet, um die Umstände, die zum Tod des Mannes führten, zu klären. Die Ermittlungen dauern an.