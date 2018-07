Waldbrände im Bereich Lübtheen

von Polizeipräsidium Rostock

19. Juli 2018, 08:49 Uhr

Am 18.07.2018 gegen 15 Uhr wurde eine Rauchentwicklung in einem Wald zwischen Probst Jesar und Trebs nahe Lübtheen gemeldet. Hier geriet das Unterholz über eine Fläche von circa 150 Quadratmeter in Brand. Die Feuerwehren aus Lübtheen, Redefin, Garlitz und Lübbendorf konnten den Brand schnell bekämpfen.

Gegen 19:30 Uhr brach an gleicher Stelle erneut ein Feuer über circa 50 Quadratmeter aus. Die Feuerwehr aus Lübtheen konnte auch diesen Brand schnell löschen. Der Baumbewuchs wurde nur gering beschädigt.

In beiden Fällen werden derzeit sowohl eine Selbstentzündung als auch fahrlässiges Handeln ausgeschlossen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Brandstiftung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich im Polizeirevier Hagenow unter der Telnr. 03883 6310 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.