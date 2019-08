Waren: Einbruch in eine Gaststätte

von svz.de

19. August 2019, 10:55 Uhr

In der Zeit vom 17.08.2019 22:00 Uhr bis 18.08.2019 12:00 Uhr kam es in der Strandstraße in Waren zu einem Einbruch in eine Gaststätte.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen drangen bislang unbekannte Täter über ein ebenerdiges Fenster in die Gaststätte ein und entwendeten einen vierstelligen Bargeldbetrag. Sachschaden entstand nicht. Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg haben vor Ort die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert.

Die Polizei sucht Zeugen, die in der Samstagnacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Waren unter der Telefonnummer 03991- 1760 entgegen.