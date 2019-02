Waren: Lastwagen geht in Flammen auf

von svz.de

07. Februar 2019, 14:40 Uhr

Ein Lastwagen ist am Donnerstag gegen 7:30 Uhr in Waren in Flammen aufgegangen. Das Fahrzeug befand sich hierbei auf dem Betriebsgelände des dortigen Betonwerkes.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand geriet der kurz zuvor abgestellte Lkw plötzlich in Brand. Den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Waren gelang es den Brand zügig zu löschen. Personen kamen durch den Brand nicht zu Schaden.

Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren zur Spurensuche und -sicherung im Einsatz. Die Polizei geht derzeit von einem technischen Defekt am Fahrzeug aus. Die Schadenshöhe wird auf ca. 12.000 Euro geschätzt.