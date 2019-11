Waren: Polizeieinsatz auf Grund mehrerer angemeldeter Versammlungen

von Polizeiinspektion Neubrandenburg

09. November 2019, 14:47 Uhr

Am 09.11.2019 führte das Polizeihauptrevier Waren einen polizeilichen Einsatz mit eigenen und unterstellten Kräften durch. Im Einsatz waren 35 Beamte des Polizeihauptrevieres Waren und der Bereitschaftspolizei MV.

Grund des Einsatzes waren sechs angemeldete Veranstaltungen in Waren. Bei der ersten Veranstaltung, dem Landesparteitag der AfD im Bürgersaal haben ca. 150 TN teilgenommen, darunter auch Alexander Gauland als Bundestagsabgeordneter, der durch die Polizeibeamten zum Bürgersaal gelotst wurde.

Die zweite Veranstaltung war eine Kundgebung unter dem Motto "Demokratie, Menschenrechte, Solidarität" auf dem Vorplatz des Bürgersaals. An dieser Kundgebung in der Zeit von 09:00-11:00 Uhr haben ca. 120 Personen teilgenommen.

Zudem wurden drei Mahnwachen angemeldet, welche sich an den drei Zufahrtswegen zum Bürgersaal postiert hatten. An den drei Mahnwachen haben in der Zeit von 09:00-10:00 Uhr insgesamt 10 Personen teilgenommen. Diese friedlichen Protestler haben sich danach der oben genannten Kundgebung angeschlossen.

Es ist zu keinen besonderen Vorkommnissen und Störungen gekommen. Die Veranstaltungen sind alle friedlich verlaufen, so dass der Polizeieinsatz gegen 13 Uhr beendet wurde.