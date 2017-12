Warnung vor Giftködern im Bereich Gadebusch

von svz.de

Am gestrigen Tag erschien eine Hundebesitzerin im Polizeirevier Gadebusch und berichtete, dass im Bereich von Rosenhagen in Richtung Gottesgabe scheinbar vergiftete Köder ausgelegt wurden. Die Anzeigende geht dort regelmäßig mit ihren Hunden spazieren. Sie gab an, dass ihre Hündin bereits vergangenen Mittwoch erste Vergiftungssymptome zeigte. Der Gesundheitszustand verschlechterte sich rapide, so dass die Tierärztin die Hündin trotz sofortiger Behandlung nicht mehr retten konnte. Der Krankheitsverlauf lässt auf die Benutzung von Rattengift schließen. Der Polizei wurde zudem zur Kenntnis gegeben, dass in den letzten zwei Wochen im Bereich Wittenförden/Grambow ein weiterer Hund sowie ein bis zwei Katzen auf ähnliche Weise verendet sein sollen. Die Polizei hat eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen.

Bei Hinweisen zum Täter oder weiteren Vorfällen wenden Sie sich bitte an das Polizeirevier Gadebusch unter der Telefonnummer 03886 7220 oder andere Polizeidienststellen.