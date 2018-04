Wildberg: Boot auf See gekentert - Mann vermisst

von svz.de

08. April 2018, 07:54 Uhr

Nach einer Bootstour auf dem Kastorfer See nahe Wildberg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) wird ein 31-jähriger Mann vermisst. Wie die Polizei mitteilte, kenterte am Samstagabend das mit vier Leuten besetzte Boot. Alle vier fielen ins Wasser, doch nur drei erreichten das Ufer. Die Suche nach dem 31-Jährigen, an der auch ein Polizeihund beteiligt war, brachte zunächst keinen Erfolg.