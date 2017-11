Wittenberge: Fahrerflucht nach Unfall

von svz.de

erstellt am 15.Nov.2017 | 15:50 Uhr

Ein Pkw Fahrer hat am Dienstagnachmittag einen Jugendlichen umgefahren und danach Fahrerflucht begangen. Das Opfer wurde leicht verletzt. Der Fahrer des Autos stand gestern Nachmittag mit seinem Wagen im Gehrenweg an der Kreuzung zur Dr.-Wilhelm-Külz-Straße und ließ den vorfahrtsberechtigten Verkehr passieren, als der Fußgänger den Gehrenweg überquerte. Der Pkw-Fahrer fuhr an, als der Fußgänger fast vorbei und erfasste ihn.

Der Angefahrene begab sich im Nachhinein zum Polizeirevier und meldete den Unfall, dort suchten die Beamten die Anschrift des Fahrers auf und notierten die Personalien.