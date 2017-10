Wittenberge: Geschlagen und beraubt

von svz.de

Ein 24- und ein 32-Jähriger befanden sich am Sonnabend gegen 2 Uhr von einem Gaststättenbesuch auf dem Nachhauseweg. In der Karl-Marx-Straße in Wittenberge wurden sie plötzlich von drei Personen angesprochen, die dann auf sie einschlugen. Die beiden Männer gingen zu Boden, konnten sich aber befreien und flüchteten. Anschließend stellte der 32-Jährige fest, dass seine Geldbörse, die sich in der Innentasche seiner Jacke befunden hatte, weg war. Die Geschädigten suchen selbstständig einen Arzt auf.