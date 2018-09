Wittenburg: Einbruch in Gasthof- Polizei bittet um Hinweise

von svz.de

04. September 2018, 15:36 Uhr

In Wittenburg sind unbekannte Täter in der Nacht zu Dienstag in einen Gasthof eingebrochen und haben nach einer ersten Übersicht einen Tresor mit Bargeld gestohlen. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit ermittelt. Am Tatort war festzustellen, dass die Täter gewaltsam durch ein Fenster in das Gebäude gelangten. Die Polizei in Hagenow (Tel. 03883/ 6310), die jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt, bittet um Hinweise zum Vorfall, der sich zwischen Montag 23:00 Uhr und Dienstag 10:00 Uhr in der Straße Steintor ereignet hat.