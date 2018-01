Wittenburg: Frau bei Unfall auf glatter Fahrbahn schwer verletzt

von svz.de

15.Jan.2018

Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Waschow bei Wittenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist am Montagmorgen eine Frau schwer verletzt worden. Die Fahrerin kam mit ihrem Fahrzeug in einer Kurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum, teilte die Polizei am Montag mit. Sie sei mit schweren Gesichtsverletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die genaue Unfallursache werde noch ermittelt. Die Fahrbahn in der Kurve war den Angaben zufolge überfroren, hieß es weiter.