Wittenburg: Mann soll Kind angesprochen haben - Polizei prüft Vorfall

von Polizeiinspektion Ludwigslust

05. Februar 2019, 12:45 Uhr

Am Montagabend soll ein unbekannter Mann in Wittenburg ein siebenjähriges Mädchen angesprochen und angeboten haben, es nach Hause zu begleiten. Der Vorfall soll sich gegen 18:15 Uhr in der Bahnhofstraße ereignet haben. Nach Angaben des Mädchens, das mit einem Fahrrad unterwegs war, soll der Unbekannte auf dem Gehweg gestanden und die Siebenjährige beim Vorbeifahren angesprochen haben. Der Mann soll den Beschreibungen zufolge ca. 170 bis 175 cm groß und von korpulenter Statur gewesen sein. Er trug eine schwarze Jacke, eine dunkelblaue Jeans, eine dunkle Mütze sowie ein schwarzes Tuch vor dem Mund.

Der beschriebene Vorfall wird seither durch die Polizei in Hagenow (Tel. 03883/ 6310) geprüft. Zur Aufklärung bittet die Polizei um Hinweise zum geschilderten Vorfall bzw. der beschriebenen Person. Einer Zeugenaussage zufolge soll der betreffende Mann bereits zwischen 16 und 17 Uhr in diesem Bereich bemerkt worden sein.