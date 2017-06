Am Verandadach eines Einfamilienhauses in Wittenburg ist am frühen Dienstagnachmittag ein Schwelbrand ausgebrochen. Die Feuerwehr kam daraufhin zum Einsatz und löschte den Brand. Ersten Erkenntnissen zufolge wurden Dacharbeiten an der Veranda durchgeführt. Es sollen Bitumenbahnen mit einem Brenner verschweißt worden sein.

erstellt am 28.Jun.2017 | 15:56 Uhr