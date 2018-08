Wöbbelin: 70 neue Lkw-Reifen gestohlen

von Judith Kerstgens

20. August 2018, 14:41 Uhr

Unbekannte haben am Wochenende 70 fabrikneue Lkw-Reifen aus zwei Lagerhallen einer Firma in Wöbbelin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) gestohlen. Nach derzeitigen Erkenntnissen gelangten die Täter zwischen Freitag (14.00 Uhr) und Sonntag (20.00 Uhr) durch einen Zaun auf das Grundstück und drangen anschließend gewaltsam in die Hallen ein, teilte die Polizei am Montag mit. Die Reifen seien dann offenbar außerhalb des Grundstücks in ein größeres Fahrzeug verladen und abtransportiert worden. Der Gesamtschaden wird von den Beamten etwa 35 000 Euro geschätzt. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Diebstahls im besonders schweren Fall aufgenommen.