Wöbbelin: Polizei ermittelt wegen Notrufmissbrauchs

Polizei und Rettungsdienst sind am frühen Freitagmorgen wegen eines angeblichen Notfalls umsonst nach Wöbbelin gerufen worden. Ein 36-jähriger Mann hatte sich zuvor hilfesuchend per Notruf an die Polizei gewandt, da er angeblich tätlich angegriffen wurde. Am Ort des Geschehens hatte sich der Vorfall dann aber überhaupt nicht bestätigt. Dafür wurde der alkoholisierte 36-Jährige gegenüber den Einsatzkräften zunehmend aggressiv und war sehr aufgebracht. Er ließ sich trotz mehrfacher Bemühungen nicht beruhigen. Aufgrund der Gesamtumstände wurde der zunehmend renitent wirkende 36-Jährige dann zum Schutz der eigenen Person in Gewahrsam genommen. Zudem erstattete die Polizei Anzeige gegen den im Bundesland Niedersachsen wohnhaften Mann. Gegen ihn wird nun wegen Notrufmissbrauchs ermittelt.