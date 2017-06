Wöbbelin: Schnapslaster mit betrunkenem Fahrer auf Autobahn umgekippt

Ein mit Wodka und Whisky beladener Lastwagen mit einem betrunkenen Fahrer am Steuer ist am Donnerstag auf der A24 bei Wöbbelin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) umgekippt und im Straßengraben gelandet. Vorbeikommende Autofahrer halfen dem 55-jährigen Mann aus der Fahrerkabine, wie die Polizeiinspektion Ludwigslust mitteilte. Ein Atemalkoholtest ergab 2,25 Promille. Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Offen sei noch, ob der Lastwagen von einer Gewitter-Böe erfasst wurde oder ob ausschließlich Alkohol am Steuer als Unfallursache in Frage kommt, hieß es.

von svz.de

erstellt am 22.Jun.2017 | 15:52 Uhr