Wolgast: Einbruch in die Lagerräume einer Event-Firma

von svz

11. März 2018, 21:43 Uhr

Am Sonnabend gegen 16.50 Uhr wurde die Polizei zu einem Einbruch in die Straße "Am Speicher" in Wolgast gerufen. Unbekannte Täter drangen dort gewaltsam in die Lagerhallen einer Event-Firma ein. Aus dieser entwendeten sie eine größere Anzahl an technischen Geräten. Der hierbei entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 26 000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Wolgast unter der Telefonnummer 03836-353334, an jede andere Polizeidienststelle oder an die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de zu wenden.