Wolgast: Eine schwerverletzte Person bei Zusammenstoß auf Supermarktparkplatz

05. Februar 2018, 19:11 Uhr

Am 05.02.2018 gegen 16:50 Uhr ereignete sich in Wolgast, auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Chausseestraße, ein Verkehrsunfall, bei der eine Fußgängerin schwer verletzt wurde.

Eine 49-jährige PKW-Fahrerin übersah beim Einfahren in eine Parkbucht eine 61-jährige Frau, die gerade über den Parkplatz ging, und fuhr diese an. Die Fußgängerin wurde bei dem Aufprall schwer verletzt und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An dem Fahrzeug, der Marke Nissan, ist bei dem Unfall kein ersichtlicher Schaden entstanden.