Wolgast: Verkehrsunfall mit einer Schwerverletzten auf der L 262 bei Kröslin

von svz.de

16. Juli 2020, 08:11 Uhr

Am 15.07.2020 gegen 20:05 Uhr kam es auf der L 262 zwischen den Ortschaften Kröslin und Groß Ernsthof zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Der 68-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW Opel befuhr die L262 aus Richtung Kröslin kommend in Richtung Groß Ernsthof. Im Bereich einer Kurve kam er dabei aus bisher unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Dieses wollte er durch eine Lenkbewegung nach rechts korrigieren. Dadurch geriet der PKW ins Schleudern und stieß in weiterer Folge gegen einen Straßenbaum. Hierbei zog sich der Fahrzeugführer so schwere Verletzungen zu, dass er mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Greifswald geflogen wurde. Dort wurde er stationär aufgenommen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 4.500,-EUR. Die L 262 wurde für die Zeit der Unfallaufnahme halbseitig gesperrt.