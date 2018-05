Wolgast: Verletzter bei Verkehrsunfall

von svz.de

17. Mai 2018, 08:51 Uhr

Am Mittwoch ereignete sich gegen 22.30 Uhr auf der Kreisstraße 22 ein Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Der 38-jährige Fahrer eines VW Caddy fuhr auf der Straße mit einem Anhänger aus Richtung Groß Ernsthof kommend in Richtung Wolgast. Während der Fahrt schaukelte sich der Anhänger aus bisher ungeklärter Ursache auf. Als der Fahrzeugführer versuchte dem Aufschaukeln entgegenzuwirken, kam er von der Fahrbahn nach rechts ab und rutschte in den Straßengraben, woraufhin sich das Fahrzeug überschlug. An PKW und Anhänger entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15000 Euro. Der Fahrer des Caddy verletzte sich leicht, der 33-jährige Beifahrer blieb unverletzt.