Zarrentin: Auto touchiert Mädchen

von svz.de

erstellt am 09.Nov.2017 | 16:34 Uhr

Ein 12-jähriges Mädchen wurde am Mittwoch auf der Landstraße 04 von einem Auto touchiert und dabei leicht verletzt. Der 39-jährige Fahrer des Fords war kurz vor dem Ortseingang Zarrentin, als dieser das Mädchen mit seinem Außenspiegel berührte. Nach der Unfallaufnahme wurde das Mädchen durch Familienangehörige zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Am Ford entstand ein Sachschaden von 250 Euro, so die Boizenburger Polizei in ihrem Tagesbericht.