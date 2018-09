Zarrentin: Autofahrer soll zwei Mädchen angesprochen haben

Polizei prüft Vorfall

von svz.de

06. September 2018, 15:49 Uhr

Die Polizei prüft aktuell einen Vorfall, wonach ein unbekannter Autofahrer am Donnerstagmittag zwei 11-jährige Mädchen in Zarrentin angesprochen haben soll. Laut Aussagen der Schülerinnen, soll der Mann auf der Ladestraße angeboten haben sie mitzunehmen. Die Mädchen seien eigenen Angaben zufolge nicht darauf eingegangen. Der Autofahrer fuhr schließlich mit seiner silberfarbenen Limousine in Richtung Kreisstraße 7 davon. Die Mädchen beschrieben den Mann als etwa 70 Jahre alt, mit vollem grauem Haar, auffälligen Augenrändern und einer rauen kränklichen Stimme. Zudem trug er eine Brille. Der beschriebene Vorfall wird seither durch die Polizei geprüft, allerdings stützen sich alle Ermittlungsanhalte gegenwärtig ausschließlich auf die Aussagen der beiden Mädchen. Von daher werden Zeugen gesucht, die den Vorfall am Donnerstag gegen 12:30 Uhr beobachtet haben. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Boizenburg (Tel. 038847/ 6060) entgegen.