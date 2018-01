von svz.de

16. Januar 2018, 16:27 Uhr

Am Mühlenberg kam es am Montagmorgen zu einem ungewöhnlichen Unfall - gänzlich ohne Fahrer nämlich. Ein 28-Jähriger hatte vergessen, seinen Kleintransporter gegen das Wegrollen zu sichern, als er diesen in Zarrentin geparkt hatte. Auf Grund der fehlenden Sicherung rollte das Fahrzeug dann gegen einen stehenden LKW. Der Schaden beläuft sich auf 4000 Euro.