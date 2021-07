Zempin: Brandstiftung an einem Ferienhaus

Am Donnerstag gegen 18 Uhr verließ ein Ehepaar aus Thüringen seine Ferienwohnung in Zempin und fuhr zurück nach Hause. Gegen 20.30 Uhr wurde über Notruf ein Feuer in ebendieser Ferienwohnung gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und freiwilliger Feuerwehr bestätigte sich der Sachverhalt. Die eingesetzten Kameraden der Freiwilligen Feu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.