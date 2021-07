Zingst/Darß: Vermisster Schwimmer

Seit Sonntagabend 20.15 Uhr wird ein Schwimmer am Strand vor der Ortschaft Zingst/ Darß vermisst. Trotz starken Windes und damit verbundenem starken Wellengangs sprang ein Mann am Ende der Buhnen ins Wasser, wie Zeugen beobachteten, und ging sofort unter. Ersthelfer und Rettungsschwimmer begaben sich sofort in die Ostsee, um dem Mann zu helfen. Es kame...

