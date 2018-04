Zinnowitz: Brand einer Sauna in einem Gebäude

von Polizeipräsidium Neubrandenburg

15. April 2018, 09:40 Uhr

Am 14.04.2018 gegen 22:50 Uhr meldete die Rettungsleitstelle Vorpommern - Greifswald der Einsatzleitstelle des PP Neubrandenburg einen Saunabrand in einem Haus im Heimweg in 17454 Zinnowitz. Nach den bisherigen Erkenntnissen brach der Brand im Keller im Bereich der Sauna aus. Durch den Brand der Saunaanlage gelangten auch Rußablagerungen bis in die 1. Etage des Gebäudes. Das Feuer wurde durch die Freiwilligen Feuerwehren Zinnowitz, Zempin und Trassenheide mit insgesamt 38 Kameraden bekämpft. Die 45 Bewohner und Gäste wurden vorübergehend evakuiert und konnten nach der Löschung des Brandes in ihre Zimmer zurückkehren. Die Brandursache ist momentan ungeklärt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen. Der Einsatz eines Brandursachenermittlers für den 15.04.2018 zur Unterstützung der Kriminalpolizei wird geprüft. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf ca. 20.000 bis 25.000 EUR geschätzt.