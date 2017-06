Zittow: Verkehrsunfall auf der A 14

Am 17.06.2017, gegen 19.20 Uhr, kam es auf der A14 in Höhe Zittow zu einem Verkehrsunfall. Ein PKW Opel von der Insel Rügen befuhr die BAB 14 in Richtung Wismar. In Höhe der Unfallstelle kam es zu einem Reifenplatzer am PKW. Dadurch geriet das Fahrzeug ins Schleudern, kollidierte in der weiteren Folge mit der Mittelschutzplanke und kam dort zum Stillstand. Der 19-jährige Fahrer und seine 16-jährige Beifahrerin wurden dabei schwer verletzt und mussten mittels RTW ins Klinikum Schwerin verbracht werden. Es entstand Sachschaden am PKW und den Anlagen der ABM in Höhe von ca. 4500,- Euro. Die Trümmerteile des PKW wurden bis auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Für die Rettungsmaßnahmen, die Bergung und zur Unfallaufnahme kam es zu Behinderungen mit teilweisem Stillstand. Auf Grund der starken Deformierung der MSP wurde durch die Kräfte der Autobahnmeisterei ein Geschwindigkeitstrichter aufgestellt.

