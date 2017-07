Neustrelitz : Zoll hebt Sprengstofflabor in Keller aus

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa (Illustration) 1 von 1

Zöllner haben ein Sprengstofflabor ausgehoben, das ein 25-Jähriger im Keller eines Mehrfamilienhauses in Neustrelitz eingerichtet hatte. Dort lagerten 40 Kilogramm illegale Böller und mehr als 25 Kilogramm Chemikalien in flüssiger und pulverisierter Form, wie das Zollfahndungsamt Hamburg am Donnerstag mitteilte. Aus den Chemikalien lasse sich Sprengstoff herstellen.

Neben der Laborausrüstung fanden die Beamten den Angaben zufolge bei der Durchsuchung am Dienstag auch einen Industriebackofen und ein professionelles Zündpult, wie es Berufsfeuerwerker nutzen. Nach Einschätzung eines Chemikers hätte mit den Chemikalien das gesamte Mehrfamilienhaus gesprengt werden können, hieß es in der Mitteilung.

Außerdem beschlagnahmten die Zöllner verbotene Waffen, unter anderem ein Würgeholz, ein sogenanntes Nunchaku, sowie geringe Mengen Rauschgift. Nach Angaben des Zollfahndungsamtes waren unter anderem 30 Beamte von Zoll und Munitionsbergungsdienst im Einsatz.

von svz.de

erstellt am 06.Jul.2017 | 10:22 Uhr