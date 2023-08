Club will Anzeige stellen Extinction Rebellion: Aktivisten zementieren Löcher des Osnabrücker Golf Clubs zu Von Meike Baars | 02.08.2023, 12:12 Uhr Da lässt sich gerade nicht mehr einlochen: Aktivisten von Extinction Rebellion haben auf dem Gelände des Osnabrücker Golf Clubs Schäden an zwei Bahnen angerichtet. „Golf für Wenige = Wasserknappheit für Viele“ sprühten sie als Botschaft. Foto: Osnabrücker Golf Club (OGC) up-down up-down

In einer nächtlichen Aktion sind Aktivisten von Extinction Rebellion auf das Gelände des Osnabrücker Golf Clubs in Bissendorf eingedrungen und haben Löcher mit Zement befüllt. Die Gruppierung kritisiert den Umgang mit der knappen Ressource Wasser. Der Club will Anzeige erstatten.