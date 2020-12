Facts & Fakes : Quiz 24: Entfernungen und Flächen messen mit Google Maps

Mit Google Maps kannst du viele Informationen im Internet herausfinden - zum Beispiel, wie groß Entferneungen oder Flächen sind.

von sector035, Andre Wolf und Barbara Maas

09. Dezember 2020, 07:00 Uhr

Wusstest du schon, dass du mit Google Maps Entfernungen messen kannst? Oder sogar die Größe von Flächen? Heute schauen wir uns diese beiden Funktionen an - und natürlich gibt es wieder ein Quiz dazu, bei dem du mit etwas Glück einen 50-Euro-Amazon-Gutschein gewinnen kannst.

Andre Wolf gibt hier eine allgemeine Einführung über Google Maps:

Aber jetzt wird gemessen! Öffne als erstes Google Maps in deinem Browser: https://google.com/maps

Wir beginnen bei den Wasserspielen im Bergpark Wilhelmshöhe. Du kannst selbst danach suchen oder einfach auf diesen Link klicken:

https://goo.gl/maps/UogPDHXk5ahtLZhD7

Wir wollen messen, wie lang die vier “Stufen” des Wasserfalls sind, einschließlich der drei dazwischen liegenden Becken. Es kann hilfreich sein, die Satellitenansicht einzuschalten. Erinnerst du dich, dass wir das Anfang dieser Woche erklärt haben? Um die Satellitenansicht zu aktivieren, klickst du einfach unten links in der Karte auf die Kachel mit der Aufschrift "Satellit".

Jetzt positionierst du deine Maus auf der linken "Treppe" und klickst mit der rechten Maustaste. Du wählst dann “Entfernung messen” aus. Am unteren Bildschirmrand erscheint ein kleiner Text, in dem erklärt wird: “Klicke auf die Karte, um einen Pfad einzuzeichnen, den du abmessen möchtest." Den ersten Punkt hast du bereits auf der Karte gesetzt, als du die Funktion aktiviert hast - vielleicht siehst du ihn noch gar nicht. Jetzt klickst du auf das Ende des vierten Stufenbereichs - und Google Maps zeigt dir an, dass die Gesamtlänge etwa 210 Meter beträgt. Wenn du nicht auf die richtige Stelle geklickt hast, kein Problem. Du kannst den Punkt einfach an eine andere Stelle ziehen.

Flächen zu messen, funktioniert im Prinzip genauso: Du musst nur so lange klicken, bis du eine geschlossene Form erstellt hast. Wenn du einen Punkt hinzufügen möchtest, der außerhalb des auf dem Bildschirm sichtbaren Bereichs liegt, den du also noch nicht sehen kannst, gibt es auch eine einfache Lösung. Du kannst die Karte durch Scrollen und Ziehen weiter verschieben und vergrößern, nur durch Klicken auf eine Stelle wird ein neuer Punkt hinzugefügt.

Auf der Karte gehen wir jetzt zum Volkswagen-Werk in der Nähe von Baunatal:

https://goo.gl/maps/gBnwmroiU1EPeJgF6

Wir sehen hier eine riesige Fabrik. Wenn wir wissen wollen, wie groß sie ist, starten wir die "Entfernungsmessung" an einer der Ecken der vier Gebäude. Wir klicken dann nacheinander auf die anderen Ecken, indem wir uns im oder gegen den Uhrzeigersinn bewegen, wie wenn wir ein Rechteck zeichnen möchten. Der letzte Punkt, auf den wir klicken, sollte genau auf dem ersten Punkt liegen, den wir gemacht haben. So schließt du die Form. Google Maps sagt uns, dass die vier Gebäude zusammen weit über 600.000 Quadratmeter groß sind. Das ist mehr als die Fläche von 56 Fußballfeldern zusammen.

Um das Tool zu schließen, klickst du auf das kleine Kreuz oben rechts in dem kleinen Feld klicken, in dem die Werte angezeigt werden. Du kannst auch mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Stelle auf der Karte klicken und wählen: "Messung löschen".

Hier ist unser Quiz:

1: Suche auf Google Maps das Tempelhofer Feld in Berlin. Das ist ein alter Flugplatz, auf dem jetzt viele Leute Skateboard fahren und spazieren gehen. Wie lang ist die längste Landebahn ungefähr? Runde die Antwort auf volle Kilometer.

Ein Tipp für die Lösung Vergiss nicht, auf die Satellitenansicht umzuschalten. Dann kannst du dich besser orientieren. Die Landebahnen verlaufen ziemlich gerade von Westen nach Osten. Wenn du näher herangehst, kannst du Pfeile auf den Bahnen erkennen.

2: In Halbe, Brandenburg, liegt das Thomas Phillips Logistikzentrum. Wie groß ist dieses Gebäude in Quadratmetern ungefähr?

a: 20.000 m²

b: 42.000 m²

c: 54.000 m²

d: 74.000 m²

Hier ein Tipp für die Lösung Pass darauf auf, dass du wirklich in Halbe landest! Das Gebäude, das wir suchen, ist rechteckig, du brauchst also vier Punkte. Versuche, die Punkte so nah wie möglich am Rand des Gebäudes zu setzen, um ein möglichst genaues Ergebnis zu bekommen.

Wie jeden Tag bis zum 15. Dezember 2020 kannst du einen Amazon-Gutschein in Höhe von 50 Euro gewinnen. Am Gewinnspiel teilnehmen können Schülerinnen und Schüler aus Mecklenburg-Vorpommern im Alter ab zehn Jahren. Außerdem vergeben wir einen Schulpreis in Höhe von 5000 Euro an die Schule mit den meisten richtigen Einsendungen im Quiz-Zeitraum. Wenn du an der Verlosung teilnehmen möchtest, schreibe beide Antworten in das folgende Feld.

