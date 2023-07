Mit Wind und Regen haben Einheimische und Urlauber in den kommenden Tagen in MV zu kämpfen. Symbolfoto: dpa/Federico Gambarini up-down up-down Vorhersage bis Donnerstag Wetter in MV: Nass und regnerisch – Rückkehr des Sommers nicht in Sicht Von Maria Lentz | 24.07.2023, 12:47 Uhr

Regenschirme raus, heißt es in den kommenden Tagen in Mecklenburg-Vorpommern. Wolken, Regen und Wind beherrschen auch in dieser Woche das Wetter. Die Aussichten im Einzelnen.