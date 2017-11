Nagelsmann selbstbewusst : 1899 Hoffenheim ist «nicht bange» vor Auftritt in Istanbul

Nach vier sieglosen Spielen in der Bundesliga hofft 1899 Hoffenheim in seiner internationalen Premieren-Saison auf ein Weiterkommen in der Europa League. Eine Niederlage in Istanbul können sich die «Nagelsmänner» nicht erlauben.