Volleyball CEV Cup : SSC erarbeitet mit 3:1 gutes Polster für Rückspiel mit VB Nantes

In seinem Auftaktspiel des diesjährigen CEV-Cups hat sich der SSC mit einem 3:1 zu Hause gegen den VB Nantes eine gute Ausgangsposition für den Einzug ins Achtelfinale nächsten Dienstag in Frankreich geschaffen.

Schwerin | Die Volleyballerinnen des SSC haben einen guten Start in den europäischen CEV-Cup 2021/22 erwischt. Im Hinspiel der Runde der letzten 32 bezwang das Team von Trainer Felix Koslowski am Mittwochabend Frankreichs Meisterschaftsdritten der vorigen Saison VB Nantes vor 1250 Zuschauern in der heimischen Palmberg-Arena mit 3:1 (10, -22, 25, 14). Damit hat d...

