Hallenhockey : ATSV Güstrow will Aufstieg zur 2. Bundesliga der Männer schaffen

15 Jahre lang hatten die Güstrower ATSV-Männer der 2. Hallenhockey-Bundesliga angehört. Bis zum Abstieg 2018. In der nun beginnenden Saison wollen sie unbedingt die Rückkehr schaffen.

Güstrow | In der Güstrower Sport- und Kongresshalle geht am bevorstehenden Wochenende ein ungewöhnlich großes Hallenhockey-Programm mit gleich vier Punktspielen in der Regionalliga Ost über die Bühne. Die Herren des ATSV Güstrow starten mit den Spielen gegen Aufsteiger ESV Dresden (Sonnabend, 16 Uhr) und Zweitliga-Absteiger SV Motor Meerane (Sonntag, 15 Uhr) in...

