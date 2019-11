Hauptversammlung in München : Hoeneß-Abschied beim FC Bayern beginnt mit donnerndem Applaus

Die Fans würdigen Uli Hoeneß mit Sprechchören und Ovationen. Auch Oliver Kahn wurde kräftig beklatscht.

von dpa

15. November 2019, 19:39 Uhr

München | Mit donnerndem Applaus und "Uli Hoeneß"-Rufen hat in München die Jahreshauptversammlung des FC Bayern begonnen. Rund 8000 Mitglieder füllten am Freitagabend die vom Verein eigens für den Abschied des Präsidenten angemietete Olympiahalle. Der 67-jährige Hoeneß zieht sich nach 40 Jahren als Macher aus der ersten Reihe des deutschen Fußball-Rekordmeisters zurück. Beim Einmarsch von Hoeneß erhoben sich die Mitglieder.

Der scheidende Vereinspatron stand gerührt am Rednerpult auf dem Podium und verneigte sich. Der Beifall wollte kein Ende nehmen. "Vielen, vielen Dank, aber irgendwann müssen wir anfangen", sagte Hoeneß. Die langjährigen Topspieler Franck Ribéry und Arjen Robben trugen Meisterschale und DFB-Pokal auf die Bühne. Geschäftsführer Marko Pesic brachte die Meistertrophäe der Bayern-Basketballer.

"Seit meiner Wiederwahl 1916 haben Sie mir wunderbare Jahre geschenkt." Versprecher von Bayern-Präsident Uli Hoeneß (Er war nach seiner Haftstrafe 2016 wieder zum Präsidenten gewählt worden.)





Ex-Adidas Chef Herbert Hainer soll Hoeneß ablösen

Zum neuen Präsidenten soll im Verlauf der Versammlung der frühere Adidas-Chef Herbert Hainer gewählt werden. Der 65 Jahre alte Niederbayer soll Hoeneß auch als Vorsitzender des Aufsichtsrates der FC Bayern München AG ablösen. Hoeneß will aber sein Mandat in dem neunköpfigen Kontrollgremium bis November 2023 weiter wahrnehmen.

Im Rahmen der Versammlung kann der Bundesliga-Krösus auch wieder finanzielle Rekordzahlen vermelden. In der vergangenen Saison mit dem Gewinn der deutschen Meisterschaft und des DFB-Pokals betrug der Umsatz 750,4 Millionen Euro. Das war eine Steigerung von fast hundert Millionen Euro gegenüber dem Geschäftsjahr 2017/18. Der Gewinn nach Steuern wuchs ebenfalls deutlich auf 52,5 Millionen Euro.

Applaus für Kahn – er rückt in den Vorstand auf

Auch der designierte Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn ist am Freitagabend auf der Jahreshauptversammlung des FC Bayern München von den Mitgliedern mit lautstarkem Applaus bedacht worden. "Da hast du viel Arbeit, um diesen Vorschusslorbeeren gerecht zu werden", sagte Präsident Uli Hoeneß in der Olympiahalle an den langjährigen Bayern-Kapitän gewandt. Der 50 Jahre alte Ex-Nationaltorhüter Kahn wird zu Beginn des neuen Jahres Vorstandsmitglied beim FC Bayern.

Hoeneß' Wunschkandidat soll Ende 2021 den amtierenden Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge (64) ablösen. Kahn hat einen Fünfjahresvertrag beim deutschen Rekordmeister unterschrieben. Er nahm in der Halle neben Sportdirektor Hasan Salihamidzic Platz. Großen Beifall gab es auch für Hansi Flick, der nach der Trennung von Niko Kovac "bis auf Weiteres" als Cheftrainer des deutschen Serienmeisters fungiert.