Springreiten : André Thieme reitet als erster Ost-Springreiter bei Olympia

Der dreifache Derbysieger André Thieme (Plau) steht als erster Springreiter der neuen Länder in einer deutschen Olympia-Equipe. Der 46-Jährige reitet seine Erfolgsstute Chakaria im Einzel und vielleicht auch im Team.

Plau/Schwerin | Der Plauer André Thieme hat Geschichte geschrieben – wieder einmal: Berühmt geworden in der Welt des Springreitens als dreifacher Sieger des Hamburger Derbys, hat es der 46-Jährige nun als erster ostdeutscher Reiter in die deutsche Equipe geschafft, die in den vom 3. bis 7. August stattfindenden Wettbewerben im olympischen Parcours um die Medaillen mi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.